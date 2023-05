Ausstellung zeigt Arbeit des Wünschewagen-Teams

Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes ist Gast mit einer Ausstellung in der Kundenhalle der Sparkasse am Berliner Platz. Der Wünschewagen begleitet Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch einmal zu ihren Wunschzielen.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services (2022)