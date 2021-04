Ausgangssperre wird nicht verlängert

Ein Dankeschön geht auch an die Polizei für ihre Unterstützung. Man werde nun die weitere Entwicklung abwarten, sagt Steinfort. Der Krisenstab wartet jetzt auf die Bundesgesetze, die kurzfristig kommen sollen. Die müssen wir dann umsetzen und haben dabei sehr wahrscheinlich keinen großen Handlungsspielraum mehr, so Steinfort weiter. Zwar sei die Inzidenz über´s Wochenende in Mülheim auf unter 200 gesunken, aber die aktuelle Allgemeinverfügung werde bis auf weiteres verlängert. Sie schreibt unter anderem das Tragen von Masken im Freien, das Verweilverbot unter anderem am Hafenbecken und die Sperrung von Spielplätzen sowie dem Skatepark ab 18 Uhr vor.