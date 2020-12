Ausgangssperre in Oberhausen geplant

Der Krisenstab in Oberhausen plant jetzt härtere Corona-Regeln - zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und eine Ausganssperre. Damit reagiert der Krisenstab auf die hohen Infektionszahlen in Oberhausen. Heute (21.12.) liegt der Inzidenzwert bei 342. Das ist der höchste Wert in ganz NRW.

© Oliver Müller/FUNKE Foto Services