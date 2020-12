Ab heute gilt in Oberhausen eine Ausgangssperre

Der Krisenstab in Oberhausen setzt jetzt härtere Corona-Regeln durch - zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und eine Ausganssperre. Damit reagiert der Krisenstab auf die hohen Infektionszahlen in Oberhausen. Am Montag (21.12.) lag der Inzidenzwert bei 342.

