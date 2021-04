Ausgangssperre ab Freitag Abend

Dazu gehören unter anderem das Einkaufen von Lebensmitteln, die Versorgung von Tieren, Arztbesuche und berufliche Gründe. Die Ausgangssperre bei uns gilt auch für alle, die nicht in Mülheim wohnen. Wer zum Beispiel aus Oberhausen kommt und in Mülheim seine Eltern oder Freunde besucht, darf zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nicht auf Mülheimer Stadtgebiet unterwegs sein. Wer gegen die nächtliche Ausgangssperre verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro bis 25.000 Euro rechnen, sagt die Stadt.

Ausgangssperre erst mal bis Sonntag

Die nächtliche Ausgangssperre gilt erst mal bis einschließlich Sonntag, weil die rechtliche Grundlage nur bis dann gilt. Die Stadt rechnet allerdings mit einer Fortsetzung, weil sie für die kommenden Tage von einem weiter steigenden Inzidenzwert ausgeht. Aktuell (15.4.) liegt die Inzidenz in Mülheim bei 215,1.