Ausbildungsstart um halbes Jahr verlängert

Darauf weist unsere Agentur für Arbeit hin. Der Ausbildungsstart wurde um ein halbes Jahr verlängert, weil es noch so viele offene Lehrstellen gibt. In Oberhausen und Mülheim waren Ende August 678 Stellen noch frei - gleichzeitig galten in beiden Städten fast genau so viele Jugendliche als unversorgt. Vermittler und Firmen haben die Schulabgänger wegen Corona schwer erreichen können, sagt die Agentur. Unter anderem weil Ausbildungsmessen und Speeddatings ausgefallen sind. Mit dem möglichen Start ins laufende Ausbildungsjahr bis Ende Januar sollen noch möglichst viele Unternehmen ihre offenen Lehrstellen mit Azubis besetzen können.