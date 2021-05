Ausbildungsmesse digital

Das haben die Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet angekündigt. Die Messe wird wegen der Corona-Pandemie komplett online ablaufen. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab registrieren. Das ist ab sofort möglich. Geplant sind bei der AzuBeYou virtuelle Messehallen, in denen sich Unternehmen in Videos vorstellen. Schulabgänger können dann per Chat oder Video-Anruf direkt Kontakt aufnehmen oder ihre Bewerbungsunterlagen direkt hochladen.