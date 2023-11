Ausbildungsmarkt 2023: Noch unbesetzte Stellen

Bis Ende September hatten sich 1.089 Jugendliche und junge Erwachsene bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mülheim gemeldet, um bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz unterstützt zu werden. Das waren 145 Jugendliche mehr als im letzten Jahr (+15,4 %). Ende September galten von diesen Bewerbern noch 71 als unversorgt, 5 weniger als im September 2022 (-6,6 %). Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Mülheim wurden in diesem Ausbildungsjahr insgesamt 1.201 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, 137 mehr als im letzten Jahr (+12,9 %). Hinzu kamen 12 außerbetriebliche Ausbildungsstellen, so dass es ein Gesamtangebot von 1.213 Stellen gab. Von diesen waren Ende September noch 238 unbesetzt (102 mehr als im September 2022, +75,0 %), heißt es. Die meisten freien Stellen gab es in diesem Jahr für den Ausbildungsberuf Verkäufer/in mit 127 Stellen, gefolgt von Kaufmann/-frau im Einzelhandel (85 Stellen) und Medizinische/r Fachangestellte/r (73 Stellen). Die meisten Bewerber/innen interessierten sich für eine Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im Büromanagement (81 Personen), gefolgt von Kraftfahrzeugmechatroniker/in (62 Personen) und Verkäufer/in (61 Personen). Das Zusammenbringen von Bewerberinnen und Bewerbern und Betrieben ist die große Herausforderung, vor der die Aktionspartner am Ausbildungsmarkt auch im vergangenen Ausbildungsjahr standen, steht in der Bilanz. Auch jetzt gebe es noch viele Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Bis in den Februar hinein bestehe die Möglichkeit, in die Berufsausbildung zu starten.