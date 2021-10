Ausbildung in den Fachkliniken

Das ist eine wichtige Aufgabe für die Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses, heißt es in einer Erklärung. Studierende der Humanmedizin können künftig ihre Ausbildungsabschnitte im Praktischen Jahr in den Fachkliniken des Krankenhauses absolvieren. Dabei geht es vor allem um das letzte Jahr vor dem Staatsexamen. Ärzte des St. Marien-Hospitals sollen im Gegenzug auch an der Uni unterrichten.