August geht in die Wettergeschichte ein

Es waren nur 120 Liter pro Quadratmeter. Das sind knapp 60 Prozent weniger als im Schnitt. Besonders der August sticht in der Sommerbilanz heraus. Hier waren es sogar nur 15 Prozent des üblichen Regens. Außerdem war der Monat der wärmste an der Ruhr seit Wetterdaten offiziell aufgezeichnet werden. Der Sommer insgesamt ist laut Ruhrverband auf Platz 3 der wärmsten Sommer. Um die Versorgung mit Wasser sicherzustellen hat der Ruhrverband an 90 Tagen Wasser aus den Stauseen abgelassen. Der Füllstand sank von 92 auf 69 Prozent.