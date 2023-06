Aufzug Heißen-Kirche fällt monatelang aus

Fahrgäste kommen nur noch über Rolltreppe und Gehtreppe zu den Gleisen der U18. Wer unbedingt auf den Aufzug angewiesen ist, muss den Aufzug am U-Bahnhof Mühlenfeld benutzen. Dort kommt man mit den Buslinien 129 und 136 hin. Am Aufzug werden Technik, Kabine und Schachtgerüst komplett neu gemacht. Außerdem wird die Technik von Hydraulik auf Seilantrieb umgestellt. Die Beleuchtung wird erneuert und eine automatischer Störungsmelder eingebaut. Die Kosten liegen laut Ruhrbahn bei 590.000 Euro. Den Großteil davon bezahlt der VRR. Voraussichtlich am 4. Dezember sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.