Auftakt zur Cranger Kirmes

Rund 50 große Fahrgeschäfte sind aufgebaut. 15 Karussells für Kinder sind auch dabei. Um 16 Uhr startet die Kirmes heute. Offizielle Eröffnung ist erst morgen um 14 Uhr. Für den kommenden Mittwoch ist Familientag eingeplant. Die Schausteller versprechen besondere Aktionen und Rabatte. Unklar ist noch, wie es in Sachen Feuerwerk aussieht. An zwei Tagen sollen Raketen in den Himmel geschossen werden. Die Veranstalter wollen wegen Trockenheit und Brandgefahr aber noch abwarten. Eine Entscheidung soll erst kurzfristig morgen Nachmittag fallen. Erwartet werden bis zu vier Millionen Besucher.