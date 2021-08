Aufruf zum Blutspenden

Im Lockdown war Blutspenden schon eine willkommene Abwechslung, sagt ein Sprecher des DRK Blutspendedienstes. Jetzt, wo es wieder möglich ist, gehen die Leute lieber in den Biergarten, ins Schwimmbad oder fahren in Urlaub. Deswegen sind die Blutspenden gerade komplett eingebrochen. Gleichzeitig brauchen die Krankenhäuser bei uns aber mehr Blutkonserven als normal. Es gibt im Moment deutlich mehr Operationen.

Wegen Corona verschobene Termine werden jetzt nachgeholt. Im Schnitt bestellen Krankenhäuser aktuell zehn Blutkonserven, bekommen dann aber nur vier. Auch die Flutkatastrophe und das Hochwasser haben die Lage in den Blutbanken weiter verschärft. In betroffenen Orten mussten Spendentermine ausfallen, weil Räume zerstört oder Zufahrtsstraßen nicht befahrbar waren. In ganz Deutschland werden aber jeden Tag 15.000 Blutspenden für Kranke und Verletzte gebraucht.

Wer Blut spendet, muss sich auch keine Sorgen wegen einer Ansteckung mit Corona machen. Die Termine sind sicher, weil Hygiene- und Sicherheitsstandards besonders hoch sind. Spenden darf jeder gesunde Mensch über 18 Jahre. Die nächsten Termine bei uns gibt es hier.