Aufruf: Solidarität mit Einsatzkräften zeigen

Die Einsatzkräfte werden immer häufiger während ihrer Arbeit beleidigt, bespuckt, beschimpft oder sogar körperlich angegangen. In Essen und Mülheim passiert das mindestens einmal am Tag, hat Polizeipräsident Richter vor einigen Monaten schon gesagt. Die aktuelle Kampagne und die Unterstützung aus der Politik sind deshalb sehr willkommen. Wer sich mit den Einsatzkräften solidarisieren möchte, kann die kostenlosen Pins zur Aktion per Mail beim Land bestellen.

Hier gibt es kostenlos bis zu zehn Pins: nrwzeigtrespekt@im.nrw.de