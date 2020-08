Aufräumaktion in den Styrumer Ruhrauen

Die MEG will dann mehr Leute mitbringen und auch Raddatz sucht noch Unterstützung: Wer mithelfen will, kommt morgen früh (12. August) um 8.30 Uhr einfach auf die Wiesen unterhalb der Raffelbergbrücke - am besten mit Arbeitshandschuhen. Eigentlich ist das Betreten des Naturschutzgebiets verboten. Bei der Hitze kommen aber trotzdem viele Mülheimer zum Sonnen, Planschen in der Ruhr und zum Grillen.

Müll unter der Raffelbergbrücke © Hans-Peter Raddatz