Aufräum-Aktion am Ruhrufer

Ab sofort können sich Einzelne, Gruppen, Unternehmen oder Vereine online anmelden. In diesem und dem kommenden Monat wollen die Organisatoren auch die einzelnen Städte entlang der Ruhr bereisen und für die Aktion werben. Von 10 bis 14 Uhr soll dann am 12. September gemeinsam aufgeräumt werden. So eine Aktion gab es letztes Jahr schon am Rhein. Dort haben 20.000 Freiwillige rund 170 Tonnen Müll gesammelt.

Alle Infos gibt es hier:

https://www.ruhrcleanup.org/de