Auflagen für Kokerei Prosper in Bottrop

Die Kokerei Prosper in Bottrop muss etwas gegen krebserregende Stoffe unternehmen. Die Bezirksregierung will kommende Woche eine entsprechende Ordnungsverfügung erlassen. Nach einem Gutachten gelangen die Stoffe durch defekte Ofentüren in die Umwelt.

© Hans Blossey / Funke Foto Services