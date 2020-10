Aufbau des Riesenrads läuft

Der Aufbau dauert etwa eine Woche, hat uns der Betreiber, das Schausteller-Unternehmen Oscar Bruch junior, gesagt. Und dann kommt noch die Bauabnahme. Damit alles coronagerecht abläuft, dürfen nur noch maximal zwei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Gondel fahren. Wer in einem gemeinsamen Haushalt lebt, darf mit bis zu acht Familienmitgliedern in eine Gondel. Diese werden nach jeder Fahrt gereinigt. Erwachsene zahlen 7,50 Euro. Kinder bis 1,40 Meter 4 Euro.