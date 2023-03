Attacke: Ehefrau schwebt in Lebensgefahr MIT 2. UPDATE

In Styrum ist eine Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das sagt die Polizei. Die etwa 50-Jährige war gegen 14:30 in einem Mehrfamilienhaus an der Hauskampstraße aufgefunden worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.





Update 07.03.: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat das Opfer die Attacke nicht überlebt und ist an den schweren Verletzungen gestern Abend gestorben





Update 12.10 Uhr (02.03.):

Die Polizei hat mittlerweile eine Mordkommission eingerichtet. Sie ermittelt wegen versuchten Totschlags. Am Tatort fanden sie ein Schlagwerkzeug. Dabei handelt es sich mutmaßlich um die Tatwaffe. Die Frau schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr.

© Antje - stock.adobe.com