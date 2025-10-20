Navigation

Atari bringt Intellivision als Retro-Konsole zurück

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 11:31

Erinnern Sie sich noch an den ersten «Konsolenkrieg»? Mit der Intellivision Sprint steht nun ein Veteran von damals vor der Rückkehr. Mit Holzimitat und «Shark Shark!».

Intellivision Sprint
© Intellivision Sprint/Plaion/dpa-tmn

Konsolen-Dino vor Rückkehr

München (dpa/tmn) - Einst war die Konsole Intellivision von Mattel direkter Marktkonkurrent des Atari 2600. Gut 45 Jahre später plant Atari - inzwischen Markeninhaber von Intellivision - die Neuauflage der Ur-Konsole von 1979 mit Spielen wie «Boulder Dash», «Chip Shot: Super Pro Golf» oder «B-17 Bomber». Kosten: rund 120 Euro.

Wie schon bei Neuauflagen des A500, Super Nintendo oder Mega Drive ist auch für die Intellivision Sprint genannte Konsole eine etwas kleinere, der Originalform nachempfundene Bauweise angesagt. Das gold-schwarze Design mit Holzmaserungs-Look wurde von der Originalversion übernommen. 

Retro-Konsole zum Spielen auf neuen Fernsehern

Neu ist die Technik im Inneren und die Anschlussmöglichkeiten für moderne Fernseher mittels HDMI-Kabel. Für die Erweiterung der Spielebibliothek ist ein USB-Port verbaut. 

Ebenfalls neu: Die Controller sind nun drahtlos. Zwar stecken sie immer noch in Schienen auf der Oberseite der Konsole, sind aber nur per Funk verbunden und nicht mehr über schwarze Spiralkabel.

Ab Werk verspricht Hersteller Atari rund 45 - man kann fast sagen historische - Spiele inklusive der doppelseitigen Overlay-Karten mit den Game-spezifischen Bedienflächen zum Einschieben in den Controller. Zu den angekündigten Titeln für die Intellivision Sprint zählen unter anderem:

  • Shark, Shark!
  • Boulder Dash
  • Baseball
  • Astrosmash
  • Sub Hunt
  • Night Stalker
  • Thin Ice
  • Thunder Castle
  • Tower of Doom
  • Reversi
  • Pinnball
  • King of the Mountain
  • Body Slam: Super Pro Wrestling
  • B-17 Bomber

Die ersten Exemplare der Retro-Konsole sollen ab dem 23. Dezember in Europa ausgeliefert werden. Für ganz Eilige gibt es die Möglichkeit zur Vorbestellung. 

Wer den damals von der Werbung ausgerufenen ersten «Konsolenkrieg» komplett nachspielen will: Den Kontrahenten Atari 2600 gibt es bereits als Neuauflage Atari 2600+ mit Holz-Look, modernerer Technik und den klassischen Spielen ab rund 100 Euro.

© dpa-infocom, dpa:251020-930-183626/1
Screenshot des Spiel «Night Stalker» für die Intellivision Sprint
Die Intellivision Sprint kommt ab Werk mit rund 45 Spielen, darunter auch «Night Stalker».© Intellivision Sprint/Plaion/dpa-tmn
Die Intellivision Sprint kommt ab Werk mit rund 45 Spielen, darunter auch «Night Stalker».
© Intellivision Sprint/Plaion/dpa-tmn

Weitere Meldungen

Kunden-Apps auf dem Vormarsch – mehr Komfort oder Kontrolle?

Digital Apps machen Dinge sofort griffbereit. Keine Frage, das ist praktisch.

Zahlreiche Apps sind auf einem Smartphone zu sehen

Telekom-Kunden im Visier von Betrügern: Welle von Fake-Mails

Digital Erst kommt eine echte Telekom-Mail zur Passwortänderung - und kurz darauf folgt eine gefälschte Rechnungsmail: Wie Kriminelle mit dieser Masche Daten abgreifen.

Logo der Deutsche Telekom

Digitales Erbe: Wer entscheidet über meine Daten?

Digital Was passiert nach dem Tod mit Smartphone, E-Mail-Konto oder Social-Media-Profilen? Es kommt darauf an. Fest steht aber: Wer sich nicht kümmert, lässt den Erben freie Hand.

Gedenkzustand eines Online-Profils ist auf einem Display zu sehen
skyline