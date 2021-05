Arztpraxen senden Hilferuf

Die impfenden Arztpraxen bei uns in Mülheim versinken in einer Flut von E-Mailanfragen. Das meldet der Krisenstab. Bis zu 5.000 Mails an eine einzelne Praxis sind keine Seltenheit, heißt es von der Stadt.

