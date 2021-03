Architekt und Oberbürgermeister in der VHS

Er will nun in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung einen Fahrplan für weitere Untersuchungen der Volkshochschule erarbeiten. Nach der ersten Begehung ist Teich guter Hoffnung, dass die Kosten für die Sanierung des Gebäudes unter denen in einem Gutachten prognostizierten 22 Millionen Euro liegen könnten. Allerdings zeigte er sich im Gespräch mit Radio Mülheim auch erstaunt über den schlechten technischen Zustand des Gebäudes. Die VHS wurde im September 2017 geschlossen.

Stadt hat kein Geld für VHS-Sanierung

Im Rahmen eines Bürgerentscheids hatten sich die Mülheimer für den Erhalt des Gebäudes ausgesprochen. Der Stadt fehlt allerdings das Geld für die Sanierung. Im Laufe der letzten Jahre wurde die Diskussion um die VHS so immer emotionaler. Oberbürgermeister Marc Buchholz hofft nun, dass die Diskussion zwischen Befürwortern und Stadtverwaltung sachlicher und konstruktiver geführt werden kann.