Arche-Park ist weihnachtlich geschmückt

In diesem Jahr haben das die Waldkinder aus dem Holthausener Kindergarten Arche an der Kluse gemacht. Zusätzlich gibt es einen großen leuchtenden Weihnachtsbaum auf dem Gelände, lebengroße wichtel, eine Krippe und noch einiges mehr an Weihnachtsdekoration. Am Osteingang auf der Spielplatzseite steht ein "Schmück-mich-Tannenbaum" nur mit Kerzen. Besucher können selbstgebastelten Baumschmuck mitbringen und an den Baum hängen. Der Arche-Park und das Tiergehege finanzieren sich aus Spenden. Um es erhalten und weiterentwickeln zu können, hofft die Stadt weiterhin auf Unterstützung von uns Mülheimern. Gesucht werden zum Beispiel auch Tierpatinnen und Tierpaten. Alle Infos dazu gibt es hier.