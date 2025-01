Haus nach Tannenbaumbrand unbewohnbar

Die Flammen breiteten sich laut Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit in dem Einfamilienhaus aus. Sie rückte mit zwei Löschzügen an. Die Retter drangen mit vollem Atemschutz ausgestattet in die stark verrauchten Räume ein und konnten die Flammen zügig löschen. Die Bewohner hatten sich ins Freie retten können. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus gilt als nicht mehr bewohnbar. Wie häufig Weihnachtsbäume jedes Jahr in Brand geraten, wird nicht erfasst. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sagt aber, dass die Einsätze der Feuerwehren rund ums Fest regelmäßig um 40 bis 50 Prozent nach oben schnellen. Ein ausgetrockneter Tannenbaum ist nach rund zwei Minuten völlig abgebrannt. Das in den Nadeln enthaltene Öl wirkt als natürlicher Brandbeschleuniger.

Ein Lehrvideo aus den USA zeigt, wie schnell ein trockener Tannenbaum in Flammen aufgehen kann.