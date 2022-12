Arbeitsunfall löste Explosion in Duisburg aus

In einer Baugrube waren Arbeiter dabei, Erdgasleitungen instand zu setzen. Vier wurden durch die Explosion verletzt, einer schwer. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot stundenlang im Einsatz. Das Feuer griff auch auf einen Transporter und einen Lastwagen über, der Gasflaschen geladen hatte. Besondere Herausforderung: Die Feuerwehr musste verhindern, dass der Brand auf eine Tankstelle direkt in der Nähe übergreifen konnte. Die Gasversorgung rund um den Unglücksort musste unterbrochen werden. Außerdem fiel in 3.000 Haushalten in der Nähe der Strom aus.