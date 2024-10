Arbeitsmarkt: Mülheim stemmt sich gegen Trend

Derzeit haben 6.812 Menschen in unserer Stadt keinen Job. Die Quote sinkt auf 7,7 Prozent. Einen Rückgang gibt es laut Arbeitsagentur vor allem bei ausländischen Arbeitslosen und jungen Menschen. Insgesamt sei die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Mülheim noch als recht positiv zu bewerten. Die Arbeitsagentur rechnet allerdings damit, dass es in den nächsten Monaten wieder mehr Arbeitslose bei uns in der Stadt geben wird. Die wirtschaftliche Situation sei weiterhin angespannt.