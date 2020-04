Arbeitsmarkt leidet unter Corona-Krise

Der Mülheimer Arbeitsmarkt leidet unter der Corona-Krise. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur. Im April gab es 481 Arbeitslose mehr als im März. Das ist ein Plus von 7,7 Prozent. Auch im Vergleich mit 2019 sind das deutlich mehr (+630 / +10,3 Prozent). Insgesamt sind in Mülheim 6.756 Menschen ohne Job (Quote: 7,9 Prozent).