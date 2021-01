Arbeitslosenzahlen sinken nur leicht

Im Jahresvergleich kommt Mülheim aber nicht so gut weg. Im Dezember hatten wir fast 1.200 Arbeitslose mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Das ist ohne Zweifel eine Folge der Corona-Pandemie, heißt es. Dabei sind die Auswirkungen in einigen Ruhrgebietsstädten noch schlimmer als in Mülheim. Die Arbeitsagentur geht davon aus, dass die Kurzarbeit geholfen hat. Sonst hätten wir bei uns in der Stadt noch mehr Arbeitslose.

Kurzarbeit rettet weiter Jobs

Im Dezember haben 67 Mülheimer Betriebe für 463 Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Wie viele sie dann wirklich umsetzen, zeigt sich in den Zahlen erst nach rund einem halben Jahr. Damit liegen jetzt die aktuellen Zahlen für Juni vor: Da waren insgesamt 712 Mülheimer Unternehmen in Kurzarbeit. Davon waren 5.334 Mitarbeiter betroffen.

Mehr als 1.000 freie Stellen

Ende Dezember gab es in Mülheim 1.079 freie Stellen. Das waren 103 weniger als im November und sogar 200 weniger als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Die meisten Jobs gab es im Gesundheits- und Sozialwesen, gefolgt vom Bereich Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung.