Arbeitsagentur: "Sommerloch ist überwunden"

Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 7,8 Prozent. Im Vergleich zum September im letzten Jahr gibt es bei uns in der Stadt außerdem einen Rückgang von 140 Arbeitslosen. Die Arbeitsagentur sagt: "Das Sommerloch ist überwunden". Der Rückgang der Zahlen sei aber kein Grund zur Euphorie. Die Arbeitgeber seien weiterhin sehr zurückhaltend, was neue Jobs angeht. Immerhin hätten in diesem Monat trotz der angespannten Lage knapp 26 Prozent mehr Leute einen neuen Job bekommen als im Vormonat.