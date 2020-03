Arbeitsagentur öffnet nur noch für Notfälle

Nur in wirklich dringenden Notfällen und nach Absprache ist ein persönlicher Termin möglich. Telefon- und Online-Zugänge baut die Arbeitsagentur gerade extra weiter aus. Aktuell kann das Telefonnetz noch vereinzelt überlastet sein.

Zusätzliche Hotline für Anfragen

Ab morgen ist eine weitere Hotline für Anrufe bei der Arbeitsagentur eingerichtet. Die Nummer lautet: 0208/8506-200.

Einreichen von Anträgen und Unterlagen

Anträge können wir per Mail an muelheim-ruhr@arbeitsagentur.de versenden über das eService-Angebot auf der Homepage der Arbeitsagentur oder wir melden uns telefonisch über die kostenlosen Servicenummern (für Arbeitnehmer: 0800 4 5555 00/ für Arbeitgeber: 0800 4 5555 20). Unterlagen können in den Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Arbeitsagentur beruhigt

Es entstehen keine Nachteile, wenn nicht persönlich vorgesprochen wird! Auch die Auszahlung von Leistungen ist nicht gefährdet.





BIZ geschlossen

Auch das Berufsinformationszentrum können wir vorerst nicht mehr besuchen. Geplante Veranstaltungen sind bis zum 19. April abgesagt.