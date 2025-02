Arbeitsagentur: Infos zum beruflichen Comeback

Am Dienstag (18.2.) läuft in der Mülheimer Arbeitsagentur eine Veranstaltung für alle, die wieder in dem Beruf einsteigen wollen. Ab 9.30 Uhr gibt Infos über Chancen auf dem Arbeitsmarkt, zu Beratungsangeboten, zum Thema Qualifizierung sowie zu finanzieller Unterstützung.