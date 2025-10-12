Navigation

Arbeitgeber gegen spätere Krankschreibungen

Veröffentlicht: Sonntag, 12.10.2025 15:06

Sollten die Regeln gelockert werden, ab welchem Tag man bei Krankheit eine Bescheinigung im Job vorlegen muss? Der Kassenärzte-Chef hat das vorgeschlagen. Nun reagieren die Arbeitgeber.

Hausarztpraxis
© Sebastian Kahnert/dpa

Gesundheit

Berlin (dpa) - Die Arbeitgeber weisen Überlegungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zurück, Beschäftigten bei einer Erkrankung ein etwas längeres Fehlen auch ohne Krankschreibung zu ermöglichen. «Eine pauschale Verlängerung der Karenzzeit würde die Arbeitgeberseite zusätzlich belasten, ohne die strukturellen Probleme zu lösen», sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur. 

KBV-Chef Andreas Gassen hatte im Redaktionsnetzwerk Deutschland angeregt, dass generell erst nach dem vierten oder fünften Krankheitstag eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden muss. Vorgeschrieben ist es derzeit, wenn Beschäftigte länger als drei Kalendertage arbeitsunfähig sind, also am vierten Tag. Im Gesetz steht außerdem: «Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen.» Gassen kritisierte, dies produziere Abertausende Arztbesuche, die nicht zwingend notwendig seien.

Kampeter sagte, es brauche eine stärkere Patientensteuerung. «Nur so kann unser Gesundheitswesen leistungsfähig, treffsicher und bezahlbar bleiben.» Der Vorschlag der KBV greife jedoch zu kurz. Die Arbeitgeber unterstützen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in ihren Überlegungen, die Ausgaben gezielt zu senken. «Die Ärzteorganisationen sollten daran konstruktiv mitwirken und nicht durch Nebelkerzen die Debatte in die falsche Richtung lenken.»

© dpa-infocom, dpa:251012-930-153251/1
Steffen Kampeter
Der Arbeitgeber-Funktionär Kampeter wirft dem Kassenärzte-Chef vor, die Diskussion in eine falsche Richtung zu lenken.© Michael Kappeler/dpa
Der Arbeitgeber-Funktionär Kampeter wirft dem Kassenärzte-Chef vor, die Diskussion in eine falsche Richtung zu lenken.
© Michael Kappeler/dpa

Weitere Meldungen

Sparpaket gegen höhere Krankenkassenbeiträge

Politik Die Bundesregierung will noch verhindern, dass die Krankenversicherung für Millionen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler schon wieder teurer wird. Die Zeit drängt.

Pressekonferenz zur Eröffnung des Datenzentrums Gesundheit

Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen

Politik Trotz Spekulationen über seinen Gesundheitszustand: Donald Trumps Ärzte bescheinigen dem US-Präsidenten exzellente Testwerte.

US-Präsident Trump

Mehr als 2.000 Frauen betroffen – Mammografie-Fehler empören

Panorama Fehler bei Brustkrebs-Früherkennung in Andalusien: Betroffene erfuhren teils erst nach Monaten von nötigen Untersuchungen. Nun werden rechtliche Schritte angekündigt.

Mammografie
skyline