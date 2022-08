Arbeiten für Rumbach schreiten voran

An der Rumbach-Baustelle in der Innenstadt wird heute (08.08.) erneut die Verkehrsführung geändert. Die beiden Spuren auf dem Dickswall, die aus der Stadt führen werden wieder an den alten Ort verlegt, also an die Häuser am Dickswall.

© Martin Möller / Funke Foto Services (2021)