Appell an Mülheims Abiturienten

Mülheims Schul- und Gesundheitsdezernent Marc Buchholz appelliert an die Abijahrgänge, in der aktuellen Krisensituation durch das Coronavirus besonnen und solidarisch zu handeln. Die Stadt hat den Hinweis bekommen, dass Abiturienten in der MüGa für heute ein Event planen, als Ersatz für die ausfallenden Mottowochen und Abifeiern.