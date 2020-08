Anwohnerparken weiter umstritten

Wie die WAZ Mülheim berichtet sollen Anwohner am Muhrenkamp, Ober-, Kämpchen und Kaiserstraße Anwohnerparkausweise beantragen können. Die Stadt bleibt bei ihrer Haltung, dass diese Regelung nicht rechtmäßig wäre. Laut dem Bericht droht nun einen Auseinandersetzung vor Gericht. Sollte die Parkregelung so beschlossen werden, wird die Stadt sie wieder beanstanden, heißt es. Sie verweist auf eine Untersuchung aus dem Jahr 2018. Demnach habe es in dem Gebiet zu jeder Zeit im Radius von 300 Metern freie Parkplätze gegeben.