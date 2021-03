Antrag für Erkrankte auf schnellere Imfpung

Wer an einer Krankheit leidet, die in der Verordnung mit aufgelistet ist, muss nichts machen. Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass das Land für die Personengruppe mit Erkrankungen aus Paragraf 3 Impfangebote für Ende März angekündigt hat. Für Betroffene mit Erkrankungen aus Paragraf 4 gibt es noch kein Startdatum. Hier gibt es noch mal alle Infos und das Formular für den Antrag.

Aktuelle Corona-Zahlen für Mülheim

In Mülheim sind aktuell 137 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 11.3., 6 Uhr). Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 198 Menschen mit oder an Corona gestorben. Das zeigen die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab. 367 Mülheimer sind auf Anweisung des Gesundheitsamts aktuell in Quarantäne. 5.406 gelten mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz ist wieder gestiegen. Sie liegt aktuell bei 59,8 (gestern 47,5) Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche