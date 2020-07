Anstieg der Corona-Fälle in Duisburg

Das Gesundheitsamt hat mittlerweile Probleme, die vielen Kontakte nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen. Häufig sind es 30 oder mehr nahe Verwandte, Freunde oder Arbeitskollegen, mit denen die Kranken engen Kontakt hatten. Daher appelliert der Krisenstab an die Duisburger: Nicht alles was in Corona-Zeiten erlaubt ist, sollte voll ausgeschöpft werden - vor allem im privaten Bereich. Alle sollten besser wieder vorsichtiger werden.