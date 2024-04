Anmeldungen für Kreativ.Werkstatt starten

Die Kreativ-Werkstatt in der VIER.ZENTRALE an der Leineweberstraße 15 öffnet immer dienstags von 15:30 bis 18:30 Uhr. Anmelden könnt ihr euch ab sofort vor Ort oder unter kreativ@vier.ruhr und 0208 – 82182047. Die Offene Kreativ.Werkstatt wird mit Mitteln aus dem Bürgermitwirkungsbudget im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt Mülheim an der Ruhr – Mülheimer Innenstadt“ gefördert.