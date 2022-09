Anmeldungen für Grundschulkinder starten nächste Woche

Am Dienstag (27.09.) und am Mittwoch (28.09.) können Eltern ihre Kinder in Mülheim für die Grundschule anmelden. Die Anmeldungen werden an den Grundschulen selbst entgegengenommen.

© Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services