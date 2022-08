Anmeldungen an Grundschulen starten bald

Anmeldungen werden am Dienstag, 27. September 2022, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch, 28. September 2022, von 8 bis 12 Uhr an den Schulen entgegengenommen. Im nächsten Jahr werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 geboren sind. Kinder, die nach dem 30. September 2017 geboren wurden, können auf Wunsch der Eltern vorzeitig eingeschult werden. Mehr Infos zu den Anmeldungen für das Grundschuljahr 2023/2024 findet ihr auf der Homepage der Stadt.