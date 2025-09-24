Anmeldung: Junge Menschen planen ein eigenes Stadt-Spiel

Ihr könnt euch die Geschichte selbst ausdenken - Wer steckt dahinter? Und wo in Mülheim spielt die Geschichte? Ihr entscheidet, was im Spiel passiert. Alles unter Anleitung erfahrener Gamedesigner, sagt die Stadt.

Die Planung läuft vom 20. bis 23. Oktober, gespielt wird am 24. Oktober. Mitmachen kostet 10 Euro, Essen und Material sind inklusive.

Alle weiteren Infos und die Kontaktdaten für die Anmeldung findet ihr hier.