Anmeldung: Junge Menschen planen ein eigenes Stadt-Spiel

Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 16:21

In den Herbstferien wird Mülheim zur Spielfläche: Ihr könnt ein Live-Krimi-Abenteuer planen, das später andere Menschen quer durch die Stadt spielen. Wenn ihr zwischen 16 und 27 Jahre alt seid, könnt ihr euch ab sofort anmelden, sagt die Stadt.

Ihr könnt euch die Geschichte selbst ausdenken - Wer steckt dahinter? Und wo in Mülheim spielt die Geschichte? Ihr entscheidet, was im Spiel passiert. Alles unter Anleitung erfahrener Gamedesigner, sagt die Stadt.

Die Planung läuft vom 20. bis 23. Oktober, gespielt wird am 24. Oktober. Mitmachen kostet 10 Euro, Essen und Material sind inklusive.

Alle weiteren Infos und die Kontaktdaten für die Anmeldung findet ihr hier.

