Anmeldestart für Ferienspiele

Der CVJM bietet z.B. ein abenteuerliches Spieleprogramm und Workshops an. Im Cafe 4 You darf gewerkelt, gespielt und getobt werden. Außerdem werden Osterfeier gefärbt. Das Alte Wachhaus lädt ein zum Ausflug in Wald und Parkanlagen, zu gemeinsamen Sportspielen und vielen Aktionen. Im Cafe Fox wird ebenfalls geturnt und Ostereier bunt bemalt. Neben den Ferienspielen gibt es auch besondere Projekte, wie einen Tanzworkshop, eine Sportwoche oder einen Mitmachzirkus. Die Angebote können hier gebucht werden.