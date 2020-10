Angriff auf Heimbewohner im Fliedner Dorf

Eine Mitarbeiterin verfolgte den flüchtenden Mann in der Dunkelheit und hielt die Polizei dabei auf dem Laufenden. Die Beamten konnten ihn schnappen. Zahlreiche Polizisten suchten die nächsten Stunden noch nach möglichen weiteren Tätern, konnten dafür aber keine Anhaltspunkte finden. Der 41-Jährige ist der Polizei bekannt, bislang aber nicht wegen einschlägiger Straftaten. Er sitzt in Haft. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall.