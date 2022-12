Angreifer von Dinslaken offenbar gefunden

Sie sollen gemeinsam mit einem weiteren Mann am 13. Dezember einen Ladeninhaber bedroht haben. Dieser soll daraufhin eine Waffe gezogen und geschossen haben. Einer der Männer wurde tödlich getroffen. Die beiden anderen wohnen anscheinend in Offenbach. Dort konnte einer von ihnen festgenommen werden. Gegen die Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch gegen den Ladeninhaber läuft ein Verfahren, er sitzt in Haft. Der Mann hatte für die benutzte Waffe keine Erlaubnis und soll dem Angreifer zudem in den Rücken geschossen haben. Laut Duisburger Staatsanwaltschaft käme damit Notwehr nicht in Frage.