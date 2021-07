Angespannte Versorgungslage

Eine Gelegenheit Blut zu spenden gibt es am Mittwoch ( 28.7.) in der Althofstraße 9. Dort empfängt das Deutsche Rote Kreuz von 15 bis 19 Uhr Menschen, die ihr Blut spenden wollen. Am 13.August findet unter anderem ein Blutspende-Marathon in der Westenergie Sporthalle statt. Die Mülheimer Blutspendetermine ( mit vorheriger Anmeldung ) gibt es HIER