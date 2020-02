Angebot für Kinder und Jugendliche startet

Am 20. April ist Startschuss für die Mülheimer Junior-Uni am neuen Standort. Die Kurse finden im Haus Jugendgroschen in Menden statt. Das ehemalige Seminarhaus der evangelischen Kirche wird gerade frisch gemacht.

© Frank Oppitz / FUNKE Foto Services