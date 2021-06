Angeblich keine Daten abgegriffen

Beim Testzentren-Betreiber PAS Solutions hat es eine Sicherheitslücke gegeben. Das Unternehmen führt auch den "Coronapoint" für Schnelltests an der Althofstraße in der Mülheimer Innenstadt und hatte bis vor kurzem auch noch einen Standort auf dem Pastor-Luhr-Platz in Saarn.