Corona-Schnelltests im Hafen

Drei medizinische Fachangestellte führen dort unter der Leitung des Düsseldorfer Schönheitschirurgen Dr. Murat Dagdelen die Corona-Schnelltests durch. Allerdings nur für Selbstzahler, das heißt eine Überweisung vom Arzt wird dort nicht anerkannt. Jeder, der sich testen lassen möchte, muss für den Test 29,90 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Das geht nach vorheriger Terminvereinbarung oder auch ganz spontan vor Ort, sagt das Test-Team. Es wird dort ein Rachenabstrich gemacht und nach 15 bis 20 Minuten gibt es das Ergebnis. Gegen Aufpreis wird auch ein Attest für Fluggesellschaften erstellt.

Testergebnisse werden abends dem Gesundheitsamt gemeldet

Die Stadt hat das private Testzentrum mit seinem Hygienekonzept genehmigt, es besteht aber keine Kooperation mit der Stadt, sagte uns ein Mülheimer Sprecher. Wer also von seinem Arzt per Überweisung zum Corona-Test geschickt wird, der muss weiterhin einen Termin beim städtischen Diagnosezentrum an der Mintarder Straße vereinbaren.

Termine für das private Corona-Schnelltestzentrum können unter folgender Nummer gemacht werden 0208-65638425.