Andacht unterm Haldenkreuz

Die Prozession startet um 9.30 Uhr am Sportplatz östlich der Kreuzwegbrücke an der Stadtgrenze Bottrop / Oberhausen. Zunächst geht es aufwärts vorbei an den 15 Stationen des Kreuzwegs. Die Andacht wird auf dem Haldenplateau unter dem Kreuz gefeiert. Das Holzkreuz steht genau seit 30 Jahren auf der Halde. Ein Vorläufer war 1987 zum Besuch von Papst Johannes Paul II. gezimmert worden.