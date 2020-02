Altweiberparty auf dem Rathausmarkt

Auch in Saarn läuft auf dem Pastor-Luhr-Platz eine große Feier. Die Polizei appelliert an die Feiernden, keine echt aussehenden Waffen bei sich zu tragen. Außerdem hat sie angekündigt, dass sie bis Aschermittwoch besonders intensiv den Straßenverkehr kontrollieren wird und Fahrer auf Alkohol und Drogen überprüft. Die Hilfsorganisationen, die rund um Karneval im Einsatz sind, raten dazu, gut zu essen und sich warm zu kleiden. Am häufigsten müssten sich die Helfer an den tollen Tagen um Probleme wegen Erschöpfung, Kreislaufproblemen, Unterkühlung, Schnittverletzungen und zu viel Alkohol um die Feiernden kümmern.